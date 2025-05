Santuário de Fátima promove conferência sobre voluntariado

O Santuário de Fátima promove uma conferência sobre voluntariado, com o título “Haverá lugar para a esperança?”, no dia 31 de Maio, no Centro Pastoral de Paulo VI. Organizado no âmbito do Ano Santo 2025, “o encontro integra o Jubileu dos Voluntários, através do qual se pretende assinalar a importância do voluntariado para o fortalecimento das comunidades e para a promoção do bem comum”. Os oradores são Catarina Furtado, fundadora da Associação Corações com Coroa e embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População; Isabel Jonet, presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome; Flávio Soares, presidente da Associação Effectus, que acompanha pessoas com deficiência, cuidadores e famílias; e o bispo de Santarém, José Traquina. A entrada é livre e estão já inscritas 300 pessoas.