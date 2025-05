ULS Médio Tejo garante cobertura plena de Medicina Dentária

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) atingiu um marco relevante na promoção da saúde oral ao assegurar, pela primeira vez, gabinetes de Medicina Dentária em todos os 11 concelhos da sua área de abrangência. Depois da abertura do gabinete de Medicina Dentária em Ferreira do Zêzere, no passado mês de Abril, e concluídas as obras de adaptação nas instalações do Centro de Saúde de Torres Novas, entrou igualmente em funcionamento o novo Gabinete de Saúde Oral deste concelho. A concretização deste objetivo resulta de um esforço conjunto entre a ULSMT e os municípios envolvidos, nomeadamente a Câmara Municipal de Torres Novas, responsável pelas obras de requalificação que viabilizaram a nova valência.

Com esta resposta, a ULS Médio Tejo reforça a proximidade e a equidade no acesso a cuidados essenciais no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS), dando cumprimento aos objectivos do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral 2021-2025 (PNPSO), refere a instituição em comunicado. Até agora, os utentes do concelho de Torres Novas e de Ferreira de Zêzere eram acompanhados nos gabinetes dos concelhos vizinhos. Os doentes que já se encontrem em plano de tratamento activo fora do concelho manterão o seguimento no local habitual até à conclusão do tratamento, de acordo com as orientações do programa.

Estão abrangidos por esta resposta os utentes dos 11 concelhos da ULSMT, mediante referenciação pelo médico assistente dos cuidados de saúde primários. Têm prioridade os utentes não elegíveis para o regime de “cheque-dentista”, assegurando-se uma resposta justa, preventiva e centrada na pessoa. "A saúde oral é um dos grandes desafios do nosso país e, por conseguinte, do SNS. Com esta cobertura total do território da sua área de abrangência, a ULS Médio Tejo dá um passo firme na integração plena da saúde oral nos cuidados de saúde primários. Cuidar da boca é cuidar das pessoas de uma forma holística e numa lógica de proximidade, sem deixar ninguém de fora”, afiança Flávio Ribeiro, director clínico para os Cuidados de Saúde Primários da ULS Médio Tejo. "Este avanço é um sinal claro do compromisso da ULS Médio Tejo com a equidade no acesso aos cuidados de saúde. A saúde oral não pode ser um luxo – é um direito. É com orgulho que concretizamos esta resposta no terreno, em articulação com os municípios, profissionais e comunidade", declara Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo.