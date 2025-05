Vila Franca de Xira acelera transição digital das empresas com projecto “Digital Biz”

A Associação Industrial Portuguesa (AIP) e a Câmara de Vila Franca de Xira lançaram na última semana um novo projecto de aceleração da transição digital das empresas do concelho, iniciativa que tem apoio financeiro do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A iniciativa, intitulada “Digital Biz” foi lançada a 22 de Maio no Palácio da Quinta da Piedade na Póvoa de Santa Iria.

A sessão de apresentação contou com a presença do presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, que destacou a importância do projecto para a modernização e competitividade do tecido empresarial local, refere o município em comunicado. “Este projecto pretende ser um verdadeiro acelerador da transição digital das nossas empresas, especialmente nas áreas do comércio e serviços”, sublinhou o autarca. A sessão reuniu três dezenas de empresas e empresários em nome individual, que puderam não só conhecer os benefícios do “Digital Biz”, mas também realizar, no próprio local, o diagnóstico digital às suas empresas. Este diagnóstico constitui o primeiro passo para aceder ao apoio disponibilizado pelo projecto, que se traduz na atribuição de vouchers digitais de 500€, 1.000€, 1.500€ ou 2.000€, valores que poderão ser utilizados na aquisição de produtos ou serviços constantes no Catálogo de Serviços da Transição Digital. O “Digital Biz” visa capacitar as empresas do concelho para os desafios da digitalização, promovendo uma maior eficiência, inovação e adaptação às novas exigências do mercado. A próxima sessão de apresentação do projecto está agendada para 28 de Maio, desta vez em Alverca do Ribatejo.