Bombeiros oureenses vão receber Equipamentos de Protecção Individual

O executivo municipal de Ourém aprovou, na reunião de câmara de 19 de Maio, uma proposta de aquisição de equipamentos de protecção individual urbanos para as três corporações de bombeiros concelhias. Após um processo iniciado em 2021 que resultou na atribuição de 100 EPI’s urbanos pelo município, a autarquia determinou adquirir mais um lote de equipamentos fundamentais para a prossecução dos objectivos dos soldados da paz e para salvaguarda e protecção da sua integridade física, refere a autarquia em comunicado. Estes EPI’s para combate a incêndios urbanos contemplam fato, capacete, cogula, luvas e botas e são elementos preponderantes para uma eficaz e segura atuação dos bombeiros em contexto urbano.

Neste sentido, a autarquia deliberou celebrar novos protocolos com as três associações humanitárias do concelho e, de acordo com os critérios definidos, atribuir 40 equipamentos aos Bombeiros Voluntários de Ourém, 20 aos Bombeiros Voluntários de Caxarias e 10 à corporação dos Bombeiros Voluntários de Fátima. O valor máximo da comparticipação municipal para cada equipamento de protecção individual será de mil euros, e deste modo a câmara municipal dá mais um importante contributo para a continuidade do trabalho fulcral que os bombeiros oureenses prestam na prevenção e socorro de pessoas e bens.