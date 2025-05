Comissão quer desenvolvimento do serviço de medicina física e de reabilitação em Tomar

Nos últimos meses do ano passado (2024), numa iniciativa das Comissões de Utentes de Tomar e do Médio Tejo, foram recolhidas quase três mil assinaturas em defesa do desenvolvimento do serviço de medicina física e de reabilitação na Unidade Local de Saúde do Médio Tejo/Unidade Hospitalar de Tomar. De acordo com nota de imprensa, nas reuniões com autarcas, administração da ULS (todos os meses), deputados e candidatos e, até, junto do Ministério da Saúde, “as Comissões de Utentes têm sido perseverantes na defesa do desenvolvimento do serviço, planeado com instalações e equipamentos já quando da inauguração do novo hospital, há mais de 20 anos.

Na mais recente reunião a Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo foi informada de que estava concluído o estudo para o desenvolvimento do serviço, esperando agora a tomada de posse da equipa do Ministério da Saúde para ser apresentado.