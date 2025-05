Comitiva de Le Plessis-Trévise visita Ourém

Relação de Ourém com o município de Le Plessis-Trévise nasceu fruto do acordo de geminação celebrado entre as duas cidades que completa 33 anos em 2025.

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, recebeu uma comitiva da cidade francesa de Le Plessis-Trévise, liderada pelo presidente da câmara, Didier Dousset. A relação de Ourém com o município de Le Plessis-Trévise é já de longa data, fruto do acordo de geminação celebrado entre as duas cidades que completa 33 anos em 2025. Neste sentido, Ourém recebeu mais um intercâmbio de âmbito escolar, onde cerca de duas dezenas de alunos franceses visitaram o Centro Escolar de Santa Teresa (Agrupamento de Escolas Conde de Ourém) e partilharam experiências e ideias com os alunos oureenses. O programa de actividades envolveu um conjunto de iniciativas um pouco por toda a cidade, dando a conhecer o território e o que de bom tem para oferecer.

A recepção à comitiva de Le Plessis-Trévise contou também com a presença da vereadora com o pelouro da educação, Micaela Durão, num contexto de cooperação institucional que promove trocas de ideias e experiências que favoreçam o desenvolvimento das duas cidades.