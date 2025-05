Dia do Desporto juntou várias gerações em Alpiarça

O Complexo Desportivo e a Albufeira dos Patudos receberam a oitava edição do Dia do Desporto e da Comunidade Educativa de Alpiarça. A iniciativa, organizada pelo Agrupamento de Escolas José Relvas em parceria com o município e várias entidades locais e regionais, juntou alunos do pré-escolar até ao ensino secundário e, ainda, pais e pessoas de todas as idades. Entre as 9h30 e as 12h30, os alunos participaram em 36 actividades, desde desportos colectivos e individuais a jogos tradicionais, air-bungie, canoagem, hipismo e até uma aula de hip hop com a escola Time for Satisfaction, que decorreu após o piquenique comunitário.

Nuno Ferreira, coordenador do desporto escolar do Agrupamento de Escolas José Relvas, afirma que a iniciativa tem crescido cada vez mais e explica que esta nasceu da vontade de mostrar as competências desportivas desenvolvidas ao longo do ano lectivo. “Queríamos criar uma dinâmica que envolvesse alunos, professores, clubes e instituições, de forma a mostrar à comunidade tudo aquilo que fazemos na escola e clubes durante o ano”, destaca.

A presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona (PS), complementa que o evento tem a dupla importância de reforçar a ligação entre a escola e a comunidade e promover hábitos de vida saudáveis. A autarca salienta que, para o município, o evento é uma oportunidade de valorizar o trabalho dos clubes locais e incentivar os cidadãos de todas as idades à prática desportiva. “Este dia mostra que o desporto é um factor de união e saúde, e é com orgulho que acolhemos esta iniciativa que cresce de ano para ano”, referiu, salientando que o concelho tem campeões nacionais e jovens já integrados em selecções nacionais graças ao desporto escolar da vila.

Com a participação de centenas de jovens, muitos alunos afirmam que a iniciativa é única no concelho e ajuda a criar um sentimento de maior comunidade entre todos. Catarina Ramos, de 15 anos, tem participado todos os anos e continua a guardar boas memórias da infância ligadas ao evento, sendo para ela uma iniciativa que “une as pessoas e nos motiva a sair de casa”. Já Tiago Narciso, de 16 anos, aluno do curso profissional de técnico de desporto, participou pela primeira vez e destacou a diversidade e qualidade das actividades, afirmando que esta é uma iniciativa que incentiva a descoberta de novos desportos, que muitos podem ainda não conhecer ou praticar.

O evento foi também aberto aos mais velhos e famílias, num dia repleto de convívio e espírito de comunidade. Leila Ferreira, de 69 anos, marcou presença no âmbito do projecto de boccia sénior promovido pelo clube Águias de Alpiarça, e destacou a importância de juntar diferentes gerações num mesmo espaço, acrescentando que este tipo de iniciativas deveria ser mais frequente. “É um dia diferente, que incentiva as pessoas a não procrastinar e praticar desporto, inclusive aquelas que não têm tantas oportunidades para tal”, realça.