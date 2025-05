Ministro esteve em Alcanena e admitiu atrasos nos projectos de habitação

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, admitiu atrasos na execução dos projectos previstos na componente de habitação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mas disse continuar a acreditar que os prazos serão cumpridos. “Continuamos a acreditar e convictos que vamos cumprir o PRR. Aliás, tem que ser um desafio nacional, um desafio que compete a todos a conclusão e podermos cumprir esse desígnio dos 26 mil fogos em junho de 2026”, afirmou o ministro, em Alcanena, durante uma visita a alguns dos projectos de habitação em curso no concelho e entrega das primeiras seis chaves no âmbito do programa de renda acessível.

Relativamente ao município de Alcanena, o ministro considerou tratar-se de uma “referência” pela “visão integrada” para o desenvolvimento do concelho, aliada a um pacote global de investimento em 318 fogos, no âmbito do 1.º Direito e renda acessível, na ordem dos 40 milhões de euros (ME). “É um exemplo e está a liderar. Precisamente porque tem um programa de renda acessível absolutamente único e um 1.º Direito também absolutamente único. Mas, eu diria que esta visão de reabilitar o casco velho, trazer a multiplicidade de usos para dentro do casco velho - e fizemos este percurso a pé desde os Paços do Concelho até aqui - percebemos aquilo que está a acontecer no casco velho. Era isto que devia ter acontecido de norte a sul”, afirmou.

Alcanena, com um projeto global para 308 fogos e um investimento na ordem de 40,5 milhões de euros, já entregou 27 fogos no âmbito do 1.º Direito e tem mais 68 em construção, num investimento global de nove milhões de euros. Ao nível da habitação a custos acessíveis, Alcanena entregou os primeiros seis fogos, tendo outros 145 em construção, 35 em concurso público e 27 em projecto, num investimento de 31,5 milhões de euros.