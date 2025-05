Plano Municipal de Juventude de VFX vai para consulta pública

O projecto do Plano Municipal de Juventude 2025-2029 (PMJ) de Vila Franca de Xira encontra-se em consulta pública para recolher observações e sugestões dos munícipes. A proposta, recorde-se, foi resultado do trabalho técnico da Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ) após encontros realizados com mais de mil jovens do concelho. A consulta pública está abertura durante 30 dias e termina a 25 de Junho.

O Plano Municipal de Juventude de VFX 2025-2029 compreende cinco eixos de intervenção: democracia, participação e associativismo; educação, cultura, desporto e inclusão; emprego, empreendedorismo e inovação; habitação, mobilidade e sustentabilidade; saúde, bem-estar e segurança.

O Plano Municipal de Juventude pretende, segundo a câmara, formar, capacitar e criar as oportunidades para que todos os jovens do município sejam capazes de realizar e dar corpo ao seu plano de vida e realização pessoal, profissional e social no território. A documentação encontra-se disponível para consulta dos interessados no site do município e no Portal da Juventude de VFX.

Os contributos devem ser dirigidos ao presidente da câmara municipal e remetidos para o endereço electrónico consultapublica.juventude@cm-vfxira.pt ou mediante correio registado, igualmente a remeter ao presidente da câmara, para a morada correspondente aos serviços da Loja do Munícipe, sita na Praça Bartolomeu Dias, nº 9, Quinta da Mina, 2600-076 Vila Franca de Xira. A versão final do plano deverá ser aprovada só no início do próximo mandato. O Conselho Municipal de Juventude, onde estão representados os partidos e as associações juvenis do concelho, cuja vigência termina no final deste mandato, vai também promover, a 11 de Junho, com a presença da FNAJ, um encontro público para apresentação do PMJ e recolha de mais contributos. O encontro terá lugar na Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira, com início às 18h00.