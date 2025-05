Projecto para residência de estudantes no antigo quartel dos Voluntários de Santarém

Uma entidade privada pretende construir alojamento para estudantes no local onde em tempos esteve o quartel dos Bombeiros Voluntários de Santarém, no centro histórico da cidade.

O que resta do antigo quartel dos Bombeiros Voluntários de Santarém, no centro histórico da cidade, pode vir a dar lugar a uma residência de estudantes com capacidade para 100 camas, caso se concretize a intenção de investimento manifestada por uma entidade privada junto do município.

“Depois de vários meses em reuniões, fazendo aquele trabalho que muitas vezes não se vê, com a nossa equipa técnica, nomeadamente no Património Cultural IP, conseguimos aprovar um PIP (pedido de informação prévia) para a construção de uma residência para estudantes”, anunciou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), acrescentando que se trata de um investimento privado, que mereceu o apoio total da autarquia. Uma resposta importante para a dinâmica que desejamos no Centro Histórico. 100 novas camas. Serão 100 jovens estudantes a frequentar as ruas da nossa cidade!

João Leite revelou que “o projecto respeita a memória, com total preservação e recuperação da muralha, dos elementos existentes e do que resta da actual fachada” do edifício onde em tempos esteve o quartel dos Bombeiros Voluntários de Santarém, na Rua Teixeira Guedes. “A péssima imagem do antigo edifício dos Bombeiros Voluntários no centro histórico tem os dias contados! A rua principal ganhará uma nova vitalidade”, diz o autarca.

O edifício do antigo quartel, entretanto demolido, encontrava-se devoluto desde que os Bombeiros Voluntários de Santarém se mudaram para o novo quartel, na zona de Vale de Estacas, em Novembro de 2007.