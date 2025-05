ULS Lezíria realizou segunda reunião de Cardiopneumologia

O Auditório do Hospital Distrital de Santarém recebeu a segunda Reunião de Cardiopneumologia de Santarém, organizada pela equipa de Cardiopneumologia da Unidade de Saúde Local da Lezíria (ULS Lezíria), com o apoio científico da Associação Portuguesa de Cardiopneumologistas (APTEC) e da Associação Cardiológica do Ribatejo. Subordinado ao tema “A Cardiopneumologia no Coração do Ribatejo”, o encontro reúne profissionais de saúde da região e de outras zonas do país, promovendo a partilha de experiências, a actualização de conhecimentos e o trabalho multidisciplinar.

Na abertura, Pedro Marques, presidente do conselho de administração da ULS Lezíria, destacou o reforço da equipa de cardiopneumologia e a melhoria dos serviços. Teresa Rodrigues, directora clínica para os cuidados hospitalares, elogiou a organização e sublinhou a importância da visão conjunta no sector da saúde. Hugo de Sousa, vogal executivo, destacou a importância da proximidade entre equipas para “garantir um diagnóstico e tratamento eficazes num território tão vasto como o coberto pela ULS Lezíria”. Também o presidente da APTEC, Gil Nunes, reforçou a importância do papel da ULS Lezíria na formação e desenvolvimento da área. Cristina Reis, coordenadora da Cardiopneumologia, salientou o impacto da formação contínua na qualidade dos cuidados: “a excelência do nosso desempenho traduz-se na excelência da instituição, que é para ser usufruída pelo utente. O utente é o nosso foco principal”, disse.