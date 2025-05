Crianças aprendem ciência, arte e agricultura ao ar livre em Alenquer

Promover o contacto com a natureza e estimular a criatividade nas crianças foi o mote para o desenvolvimento do projecto Tribo da Horta, que arrancou há dois anos em Alenquer. Tudo começou na altura da pandemia, quando José Vicente e a irmã Joana Vicente regressaram aos terrenos que eram dos avós e a que não davam o verdadeiro valor. Com a pandemia, José Vicente, engenheiro agrónomo, criou a Sabor com Vicente e começou a produzir frutas e legumes de forma natural no espaço familiar.

Joana Vicente, informática a residir em Lisboa, juntou amigos com interesse na educação não formal e no desenvolvimento livre das crianças, e arrancou com a Tribo da Horta. “Temos uma família numerosa, com muitos primos. O projecto começou apenas para os de casa, mas depois apareceram actividades que surgiram do nosso círculo de amigos”, explicou à margem da terceira edição do projecto.