Mesquita islâmica em Samora Correia mobiliza manifestação popular

Ruben Vicente, eleito na Assembleia de Freguesia de Samora Correia, está a organizar uma manifestação marcada para 10 de Junho em protesto contra a instalação de uma mesquita na cidade, num projecto da Associação Ahmadia do Islão.

A cidade de Samora Correia vai ser palco de uma manifestação no feriado de 10 de Junho, Dia de Portugal, contra a instalação de uma mesquita na localidade. A concentração, de carácter apartidário, está marcada para as 15h00 no Largo da Igreja e decorre sob o mote “Pelas tradições e costumes”. A iniciativa é promovida por Ruben Vicente, dirigente associativo e eleito independente na Assembleia de Freguesia de Samora Correia desde Fevereiro deste ano, depois de ter deixado de representar o partido Chega, pelo qual foi eleito nas autárquicas de 2021.