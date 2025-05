Nelson Cunha comprou um imóvel a Ilda Joaquim na altura em que era vice-presidente da Câmara do Entroncamento. Entretanto assumiu-se como cabeça-de-lista do Chega à autarquia e o processo empancou porque a actual presidente do município diz que poderá ser de interesse municipal ampliar a via pública.

Negócios no Entroncamento misturam política com interesses pessoais

Há cerca de um ano Nelson Cunha sentou-se à mesa com a actual presidente da Câmara do Entroncamento, e o seu marido, para acertar a compra de um imóvel situado na Rua Doutor Fanhais, mas estava longe de imaginar o imbróglio em que se iria meter. Alguns meses depois, Nelson Cunha assumiu-se como cabeça-de-lista do Chega à autarquia e Ilda Joaquim substituiu Jorge Faria como presidente da câmara, e foi a partir daí que Nelson Cunha diz que o caldo se começou a entornar. Os processos que estão no município pararam de repente e na última sessão camarária o executivo aprovou mesmo a “revogação da aprovação do projecto de arquitectura e indeferimento do pedido de licenciamento para telheiro/parqueamento e alteração de um muro de vedação”. Nelson Cunha diz que os prazos legais de resposta ao pedido foram ultrapassados.