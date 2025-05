Acidente mortal reforça necessidade de eliminação das passagens de nível

Choque de comboio Alfa Pendular com automóvel causou a morte de um ex-militar de 92 anos na estação de Vale de Figueira. Passagens de nível no concelho de Santarém já foram local de várias mortes ao longo dos últimos anos.

José Vicente Gaspar, antigo sargento do Exército com 92 anos, morreu na manhã de quarta-feira, 21 de Maio, vítima de acidente na passagem de nível de Vale de Figueira, aldeia do concelho de Santarém, onde constituiu família e era pessoa estimada. Um comboio Alfa Pendular chocou contra o carro ligeiro conduzido pelo idoso, nas proximidades da estação de Vale de Figueira, causando a morte ao único ocupante do automóvel.

Passagens de nível da região ficaram esquecidas

A morte de mais uma pessoa numa passagem de nível do concelho de Santarém reforça a necessidade de supressão de passagens de nível na Linha do Norte, que atravessa o concelho. As obras de modernização da principal via ferroviária do país permitiram a eliminação de muitas passagens de nível, mas no Ribatejo elas continuam a existir. Nos arredores de Santarém, a passagem de nível do Peso foi desactivada há cinco anos devido a dois acidentes mortais ali ocorridos num curto período de tempo. Até hoje não foi criada uma alternativa.