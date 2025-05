Águas de Santarém teve em 2024 o menor volume de perdas desde que existe

A empresa municipal Águas de Santarém (AS) registou, em 2024, o seu melhor desempenho no tocante às perdas de água, registando um valor a rondar os 18%, o mais baixo de sempre na sua história e bem abaixo da média nacional, que se cifra em volta dos 27%. Esse dado foi relevado pelo presidente do conselho de administração, Ramiro Matos, durante uma apresentação resumida do relatório e contas da empresa referente a 2024, na última reunião de câmara de Santarém. O responsável referiu que tem sido feito muito investimento na rede e no controlo de fugas, “nem sempre visível”, no sentido de reduzir as perdas de água.

Em 2024 foram consumidos 4.421.578 de metros cúbicos (m³) de água, verificando-se relativamente a 2023 um decréscimo de 48 mil m³ de água consumidos, invertendo-se a tendência de crescimento dos últimos anos. Os resultados obtidos em 2024 estão em linha com os trabalhos desenvolvidos, destacando-se o aumento de zonas monitorizadas, a implementação de software para a gestão de perdas de água com análise e report de dados automatizado, a contratação de um serviço externo de detecção de fugas, melhorias no controlo de dados da telegestão, implementação de metodologias de controlo de fugas de água em condutas elevatórias e a continuidade dos trabalhos de fiscalização e detecção de ilícitos, lê-se no relatório.

Ramiro Matos destacou ainda o aumento de consumidores a aderir à factura electrónica, a reformulação do site da empresa e a diminuição de reclamações durante 2024, realçando também a avaliação de 100% em relação ao serviço prestado, conferida pela ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos. “O que interessa às pessoas é a qualidade do serviço prestado e o preço que é praticado”, enfatizou o presidente da AS.

Ainda segundo o mesmo documento, em 2024 registou-se um aumento de 175 consumidores, no sistema de abastecimento de água, face ao ano anterior. No final do exercício existiam 573 tarifários sociais e 132 tarifários de famílias numerosas, verificando-se um aumento de 41 clientes que passaram a estar abrangidos pelo tarifário social, em comparação com 2023. O rácio de consumo por cliente cifrou-se em 125,79m³ de água (por cliente/ano) e a factura média mensal de água e saneamento de uma família padrão regista valores na ordem dos 22,16€.

A empresa Águas de Santarém foi constituída a 14 de Dezembro de 2007 com 100% de capital público municipal e iniciou a sua actividade no dia 1 de Fevereiro de 2008. É responsável pela distribuição de água ao domicílio e pela recolha e drenagem de águas residuais do concelho de Santarém, tendo substituído os Serviços Municipalizados de Santarém.