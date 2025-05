Cortes de trânsito em Vila Franca de Xira este fim-de-semana

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou cortes de trânsito na cidade de Vila Franca de Xira este fim de semana devido a dois eventos que vão estar nas ruas. Os principais congestionamentos de trânsito vão acontecer nos dias 30 e 31 de Maio, devido à realização do festival “Xira Sound Fest”, no Parque Urbano do Cevadeiro, organizado pelo município, onde se espera uma grande afluência de público. Para garantir a segurança dos participantes, sobretudo jovens, a circulação rodoviária na Estrada Nacional 10 será interditada, em ambos os sentidos, entre a Rotunda da Marinha e o Largo 5 de Outubro, das 18h00 do dia 30 de Maio às 04h00 do dia 31 de Maio e das 15h00 do dia 31 de Maio às 04h00 do dia 1 de Junho.

Além disso, a 31 de Maio, a realização de desfiles inseridos no Mercado Medieval organizado pelo CBEI, que também se realiza este fim-de-semana, vai provocar constrangimentos na circulação rodoviária entre a Rua Alves Redol e a Praça Afonso de Albuquerque, nos seguintes horários: Entre as 17h00 e as 18h30 e as 21h00 e as 22h30.

A PSP de Vila Franca de Xira sugere a utilização de vias alternativas e dos parques de estacionamento fora da cidade. Além disso, recomenda que sejam retirados os veículos das zonas afectadas pelos cortes e que sejam cumpridas as orientações policiais no terreno.