Farmácia São Pedro promove rastreio em Tomar

A Farmácia São Pedro promove um rastreio gratuito no âmbito das festas em honra de Nossa Senhora dos Prazeres em Tomar. O rastreio decorre no domingo, dia 1 de Junho, entre as 10h00 e as 13h00 no largo da igreja em São Pedro de Tomar. A iniciativa está aberta a toda a comunidade, tendo como objectivo incentivar a prevenção e o acompanhamento da saúde da população. As pessoas podem fazer a sua avaliação da glicémia, pressão arterial, colesterol total e peso.