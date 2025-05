Guerra entre autarquia da Golegã e moradores de habitação social está para durar e envolve polémica com advogado

As intervenções nas oito habitações sociais na vila da Golegã, que prevêem o desaparecimento dos logradouros com o objectivo de duplicar o número de fogos, continuam a dar que falar. A vereadora Manuela Serrão de Faria não tem dúvidas de que os moradores das habitações, que já colocaram uma providência cautelar para impedir as obras, estão a ser mal aconselhadas pelo seu advogado, João Cardador. “Estas intervenções obedecem aos prazos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que têm o limite de Março de 2026. É muito preocupante. Os moradores estão a ser mal aconselhados pelo seu advogado. Só queremos melhorar as condições em que as pessoas vivem e criar mais habitação no concelho”, afirma a autarca a O MIRANTE.

Manuela Serrão de Faria respondia às questões de O MIRANTE desencadeadas pelas declarações de João Cardador ao nosso jornal, afirmando que a Câmara Municipal da Golegã quis colocar temporariamente em contentores de 16 metros quadrados as famílias. São contentores que não têm o mínimo de condições de habitabilidade. “As pessoas estão a ser tratadas como animais. A Câmara Municipal da Golegã tratou aqueles moradores como animais e, portanto, enquanto as coisas não forem tratadas com correcção, com dignidade, os moradores continuarão a defender-se”, disse.

Manuela Serrão de Faria contesta as acusações do advogado da Chamusca, referindo que a solução temporária encontrada pelo município são realmente contentores, mas que têm todas as condições de habitabilidade e dignidade, e onde já vivem outras famílias cujas casas estão a ser requalificadas. “Nós inclusive dissemos aos moradores que, se encontrassem outra casa, pagaríamos as rendas. O problema é que há falta de habitação no mercado, daí estarmos a realizar este projecto”, salienta, sublinhando que a ideia de remover os logradouros, que “normalmente servem de depósito de lixo”, permite a construção de mais sete habitações no concelho.

João Cardador garante que, para haver obras, o município tem que ceder para com os moradores. No entanto, a vereadora refere a O MIRANTE que estão a executar o regulamento municipal para avançar com as obras. “Os moradores vão ter de sair. Não estamos a despejar ninguém porque temos uma solução temporária. Só queremos melhorar a vida destes munícipes e criar habitação no concelho”, acrescenta Manuela Serrão de Faria.

Recorde-se que António Camilo, presidente da autarquia, já tinha dito a O MIRANTE que não entendia a posição dos moradores, até porque estes reclamavam das condições das casas. O autarca já tinha reconhecido que há problemas nas coberturas, pavimento, paredes, infiltrações, entre outras, e que estas obras acabavam com essas situações. As intervenções não põem em causa o valor reduzido das rendas. A autarquia pelas oito habitações recebe um total de 300 euros.