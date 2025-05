Inês Henriques foi mãe e partilha testemunho sobre a experiência da maternidade

Inês Henriques, atleta olímpica e campeão do mundo de marcha atlética, natural de Rio Maior, foi mãe há praticamente um ano e partilhou nas suas redes sociais um testemunho emocionado sobre a experiência de maternidade. A minha gravidez foi muito desafiante, com internamentos à mistura. O parto foi uma experiência muito dura, principalmente pelas dificuldades do nosso Serviço Nacional de Saúde, que a Obstetrícia está a atravessar. É muito mau para as mulheres, mas também para os profissionais de saúde, que querem prestar os melhores cuidados, mas assim é impossível”, começou por referir.

“Estive mais de 44 horas com a bolsa rota e entrei em estado febril, sem dilatação suficiente a Estrela tinha de nascer. Depois de tantas horas de trabalho de parto tive de ir para o bloco para fazer uma cesariana. Nasceu a nossa Estrela, linda, muito serena e observadora”, partilhou a atleta, acrescentando que o “pós-parto foi muito difícil, foram muitas alterações físicas e demorei muitos meses a sentir-me um pouco eu”.

Inês Henriques considera-se uma privilegiada por ter conseguido engravidar “logo às primeiras” aos 44 anos e com mais de 30 anos de carreira de atleta de Alto Rendimento. “Continuo a ter necessidade de fazer exercício físico e principalmente de correr, mas estou com a Estrela 24 horas por dia, então como posso correr? Levá-la comigo, partilha bem-disposta. “É isso que tenho feito, correr a empurrar o carrinho da Estrela. Temos corrido no Estádio e só quem por lá passa é que nos vê, mas já andava cansada de andar às voltas e nos últimos dias fomos para a ciclovia. Hoje quando estava a correr com ela, uma senhora, que parecia ser inglesa, virou-se para mim a dizer-me ‘tu és uma mãe especial’. Estou a tentar ser a mãe que a Estrela merece, é um desafio para a vida toda. Estou sempre com dúvidas se estou a fazer o melhor e foi bom ouvir aquele elogio”, desabafou.