PJ deteve dois irmãos suspeitos de tentativa de homicídio e roubo no Entroncamento

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois irmãos suspeitos dos crimes de homicídio tentado, roubo e detenção de arma proibida, em 16 de Janeiro, no Entroncamento. Em comunicado, a PJ referiu que os factos “tiveram origem num desentendimento entre os detidos e as duas vítimas, dois homens de 26 e 29 anos, num estabelecimento de diversão nocturna”. “As vítimas ficaram feridas com gravidade, sendo uma agredida com arma branca em partes vitais do corpo, colocando-a em risco de vida”, explicou a PJ, segundo a qual “um dos suspeitos empunhava, ainda, uma arma de fogo que utilizou nas agressões”.

No comunicado, a PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, adiantou que “foram iniciadas diligências imediatas que permitiram recolha de um relevante acervo probatório, o que levou à proposta e emissão de mandados de busca e de detenção fora de flagrante delito” pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Santarém, cumpridas, em Tomar e Torres Novas. As acções policiais tiveram o apoio da Unidade de Armamento e Segurança e das directorias do Centro e do Norte da PJ.

Fonte da PJ disse à Lusa que os crimes foram cometidos no exterior do estabelecimento e que os suspeitos, de 32 e 36 anos, “têm antecedentes criminais e já foram condenados”. “As vítimas estavam a executar um trabalho de construção civil para os arguidos e, aparentemente, o desentendimento está relacionado com a questão do trabalho”, acrescentou a mesma fonte. Os detidos, de 32 e 36 anos, vão ser hoje presentes a tribunal para a eventual aplicação de medidas de coação.