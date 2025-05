Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados abre portas em Olhalvo

Inauguração aconteceu no Dia da Ascensão, feriado municipal. Novo equipamento conta com uma área de 200,35m2 e foi visitado pela população

A nova Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) em Olhalvo já é uma realidade. O equipamento adquirido pela autarquia por 90 mil euros e reconvertido como centro de saúde público passa agora a estar ao serviço da população do concelho de Alenquer, na Quinta do Juncalinho.

Foi há mais de quatro anos que o novo equipamento começou a ser pensado para Olhalvo e que, além desta localidade, também beneficiar a freguesia de Ventosa num total de cerca de 2.650 pessoas. Com uma área de implantação de 200,35m2, o UCSP foi inaugurado em pleno feriado municipal, a 29 de Maio. A comunidade acorreu ao novo espaço para ver de perto as valências com que poderá contar a partir de agora: dois gabinetes para consultas, um gabinete de enfermagem, uma sala de tratamento, uma zona de espera, duas zonas de atendimento, uma farmácia, uma sala de pessoal, vestiários, salas de arrumos, duas entradas e uma zona de estacionamento para automóveis.

A cerimónia de inauguração contou com a presença da secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé, que sublinhou que a obra vai beneficiar as populações de Alenquer.

O presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Pedro Folgado, alertou que o compromisso da autarquia é requalificar os espaços, mas que não podem ficar vazios. “Há que descobrir estratégias para reter os médicos para que as pessoas possam ter as boas condições que este espaço oferece", referiu o edil, admitindo que seja um problema difícil de ultrapassar, mas deixa o desafio de "inovar" a todas as entidades ligadas à saúde.

O presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde do Estuário do Tejo, Carlos Andrade Costa também esteve na inauguração do equipamento.

Recorde-se que a empreitada custou 479.120,00€, com um prazo de execução de 180 dias, acrescidos de mais 52 dias para trabalhos complementares. Insere-se na Reforma dos Cuidados de Saúde Primários e contou com o investimento a 100 por cento do Plano de Recuperação e Resiliência.