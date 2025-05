Vereador Vasco Damas dá o dito por não dito na reunião de câmara de Abrantes

A reunião de câmara de Abrantes do dia do 13 de Maioficou marcada por um novo momento de tensão entre o vereador Vasco Damas e o presidente da câmara, Manuel Valamatos. Depois de na sessão anterior ter feito uma auto-reflexão e prometido uma postura de abertura ao diálogo, o vereador do ALTERNATIVAcom voltou a criticar a forma como o presidente da câmara reagiu à sua intervenção, salientando que, se houve alguém que ao longo do mandato não quis discutir Abrantes foi Manuel Valamatos. O vereador acrescentou que considera que o presidente tem uma postura antidemocrática e que também existem vários documentos solicitados pelo movimento que ainda não foram entregues, alertando que irá enviar um e-mail formal com todos os pedidos que ainda não obtiveram resposta. “A reacção do senhor presidente à minha intervenção foi o paradigma daquela que vou observando como a sua visão da democracia. Porque, ao apontar o dedo exclusivamente ao Alternativacom, esqueceu-se dos três que apontam na sua direcção”, refere.

A resposta de Manuel Valamatos ficou marcada pelo tom de desagrado. O autarca recusou as acusações de falta de democracia e disse que sempre esteve disponível para o diálogo. “Nunca deixei de atender telefonemas. Dei todas as respostas com a legitimidade democrática que me assiste”, vincou. O presidente disse ainda que o movimento encabeçado por Vasco Damas é que tem demonstrado pouco respeito pela democracia, relembrando os “ataques pessoais” à sua pessoa que foram publicados nas redes sociais por deputados do movimento. “No início do mandato, o senhor disse que não vinha para cá fazer a mesma coisa que os outros e que teria uma postura diferente, com diálogo, mas a verdade é que durante três anos e meio fui vexado por pessoas do seu movimento. Não foi o senhor, mas foram pessoas da sua equipa”, lamentou.