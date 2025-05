Arruda dos Vinhos lamenta lentidão do novo nó de acesso à CREL

O estudo de impacto de tráfego encomendado pelos municípios de Arruda dos Vinhos, Loures e Vila Franca de Xira para dar força à reivindicação de construção de um novo nó de acesso à Auto-Estrada 9 (A9-CREL), no chamado Cabeço da Rosa, entre Arruda dos Vinhos e Alverca, está atrasado.

O estudo já devia estar na fase final de conclusão mas não está a avançar à velocidade esperada pelos autarcas, lamentou na última semana o vice-presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, Paulo Pinto. “A Câmara de Loures é que está a levar a cabo a contratação desse estudo de tráfego e já se sabe como as coisas funcionam em termos de contratação pública. Houve um grande atraso, mas está a avançar”, anunciou, depois de questionado sobre o assunto em reunião de câmara.

Uma certeza é que o novo nó do Cabeço da Rosa é estruturante para os três municípios. “Temos de fazer o trabalho de casa e a primeira coisa é avançar com o estudo de tráfego para defender a localização exacta do nó. Quando isso estiver pronto, é avançar com o projecto de execução para entregar à tutela. Temos de avançar com isto, é fundamental para o desenvolvimento do nosso concelho e em particular das freguesias de Arranhó e Santiago dos Velhos”, sublinhou Paulo Pinto.

Em Outubro do ano passado Arruda dos Vinhos e Loures assinaram um protocolo de cooperação visando a aquisição do estudo de impacte de tráfego. O acordo, recorde-se, tem como objectivo o lançamento de um procedimento pré-contratual público para a aquisição do Estudo de Impacte de Tráfego, com vista à implementação de um novo nó na A9/A10, em Loures, com ligação à Estrada Municipal 1250 e Estrada Nacional 116 (Cabeço da Rosa), a qual beneficiará as populações dos municípios envolvidos.

Já em Janeiro de 2022, como O MIRANTE noticiou, quatro juntas de freguesia dos concelhos de Vila Franca de Xira, Arruda dos Vinhos e Loures exigiam a construção do novo nó de acesso, assinando uma carta conjunta. São Tiago dos Velhos e Arranhó (Arruda dos Vinhos), Bucelas (Loures) e a União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho (Vila Franca de Xira) defenderam a importância da obra, inscrita no Plano Nacional de Investimentos 2030.