Município de Benavente fecha contas de 2024 com resultado negativo de 105 mil euros

O executivo da Câmara Municipal de Benavente aprovou os documentos de prestação de contas referentes ao exercício de 2024, que apresentam um resultado líquido negativo de 105.998 euros. A proposta foi aprovada por maioria, com abstenção dos vereadores do PSD, Luís Feitor e Sónia Ferreira.

O presidente da autarquia, Carlos Coutinho (CDU), destaca que a execução da receita rondou os 40 milhões de euros, correspondendo a cerca de 85% do previsto, enquanto a despesa atingiu pouco mais de 35 milhões de euros, o que representa uma execução de aproximadamente 75%. Em comparação, o resultado líquido em 2023 tinha sido negativo em cerca de 280 mil euros e tinha transitado um saldo de cerca de 5 milhões.

Segundo a autarquia, o investimento municipal em 2024 rondou os 7,3 milhões de euros, traduzindo-se na execução de várias obras. A par disso, sublinhou que cerca de cinco milhões de euros da despesa dizem respeito a encargos resultantes da transferência de competências nas áreas da educação, saúde e segurança social, em especial nos recursos humanos, o que fez aumentar o número de trabalhadores da autarquia para mais de 600.

Os documentos de prestação de contas, elaborados ao abrigo do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), incluem o relatório de gestão, demonstrações financeiras e orçamentais, bem como documentos de suporte. A assembleia municipal apreciou o documento de prestação de contas e aprovou-o de forma unânime.