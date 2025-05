Professora agride aluno à chapada à porta da escola em Salvaterra de Magos

Uma professora do Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos agrediu, na quarta-feira, 21 de Maio, um aluno à chapada junto ao portão da Escola Básica e Secundária de Salvaterra de Magos, quando se preparava para deixar aquele estabelecimento de ensino. O caso está a indignar a comunidade escolar, sobretudo os alunos que assistiram à agressão por parte da docente, que terá tentado passar à frente do aluno na fila de espera dos torniquetes que controlam o acesso à escola.

Segundo conta a O MIRANTE uma encarregada de educação, cujo filho e aluno naquele agrupamento escolar assistiu ao incidente, depois de a professora ter tentado passar à frente do aluno em causa este ter-lhe-á dito, “educadamente”, que tivesse calma e esperasse pela sua vez, até porque ele tinha um autocarro para apanhar. A professora não terá gostado da atitude do aluno e, segundo esta mãe, a docente “começou a gritar e deu-lhe um chapadão que [o aluno] ficou com a mão desenhada na cara”. Após o sucedido, o aluno, indignado, terá levantado a voz e gritado com a professora, tendo ainda dado indícios de que iria partir para a agressão. Mas acabou por ser travado e acalmado por outros alunos presentes

“Não é por ser professora que pode fazer o que quer. Pedimos aos nossos filhos para terem civismo e estamos a tentar educá-los, mas há professores que não têm educação nenhuma”, lamenta a encarregada de educação que defende que a docente “não deveria continuar” a leccionar. “Como mãe, não quero essa mulher ao pé dos meus filhos. Não está correcto. A conversar é que as coisas se resolvem, mas não o fez. Deu lhe uma chapada e gritou com ele”, lamenta ao nosso jornal.

O MIRANTE contactou por várias vezes a directora do Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos, Maria Castela Lopes, para pedir esclarecimentos mas esta não respondeu até à data de fecho desta edição.

O Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos, recorde-se, foi recentemente notícia devido a uma outra agressão, por parte de um aluno a outro que, depois de sofrer um golpe de estrangulamento caiu inanimado no chão durante uma visita de estudo. Foi hospitalizado e a mãe apresentou queixa. A direcção do agrupamento abriu “procedimento disciplinar”.