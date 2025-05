SFUS continua a celebrar aniversário com concertos, natação e tunas

A Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS) continua a festejar o seu 104.º aniversário com um programa diversificado, marcado por momentos musicais e actividades desportivas e culturais, entre os dias 31 de Maio e 10 de Junho, em Samora Correia.

No dia 31 de Maio, sábado, realiza-se o Encontro de Bandas no Salão Nobre da SFUS. A partir das 15h30, as ruas da cidade vão encher-se de música com o tradicional desfile das bandas participantes. Meia hora depois, às 16h00, têm início os concertos com a Banda da Sociedade Musical Euterpe de Portalegre e a Banda da casa, a Sociedade Filarmónica União Samorense.

A festa prossegue no dia 8 de Junho, domingo, com o Festival de Escolas de Natação, marcado para as 10h00, e com o Festival de Tunas, a partir das 15h00.

O encerramento das comemorações acontece no feriado de 10 de Junho. A manhã começa com o cumprimento aos sócios, às 09h30, e a programação culmina com a sessão solene agendada para as 16h00.