Mais 11 famílias receberam chaves de habitação pública em Vila Franca de Xira

No concelho de Vila Franca de Xira a lista de espera de quem espera por uma casa digna com renda apoiada diminuiu na última semana com a entrega das chaves de onze novas casas a famílias carenciadas do concelho. A cerimónia aconteceu a 28 de Maio e os onze agregados familiares vão passar a viver em regime de arrendamento apoiado em Alhandra, Castanheira do Ribatejo, Póvoa de Santa Iria, Forte da Casa e Vila Franca de Xira. As casas, de tipologias T0, T1, T2 e T3, visam proporcionar melhores condições de vida às famílias contempladas.

Durante a cerimónia de entrega das chaves, realizada no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, destacou o esforço diário da autarquia para garantir habitação digna a quem precisa.

“A câmara tem feito um trabalho diário, com as nossas equipas de proximidade, para melhorar as condições habitacionais de quem precisa e é um trabalho que continuaremos a fazer”, afirmou.

Tal como O MIRANTE noticiou, o município está a preparar-se para colocar no mercado mais 268 novas habitações para arrendamento acessível, graças a fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), em resultado de 22 candidaturas ao PRR: 11 já aprovadas e outras 11 em execução e à espera de decisão. Desde o início do actual mandato autárquico, segundo a câmara, já foram entregues 66 casas no âmbito dos concursos municipais de 2020 e 2023 e da Estratégia Local de Habitação/1º Direito.