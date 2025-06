Rastreios visuais e auditivos a crianças do pré-escolar do Cartaxo

No âmbito do Programa Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar (PIPSE) da Lezíria do Tejo, 109 crianças nascidas em 2018 e 2019, do ensino pré-escolar do concelho Cartaxo, foram avaliadas por optometristas e audiologistas especializados. Os exames decorreram de 12 a 15 de Maio e as crianças sinalizadas com alterações receberam informação por escrito dirigida aos respectivos encarregados de educação, com recomendações para acompanhamento clínico especializado.

Os rastreios têm como objetivo a detecção precoce de alterações visuais ou auditivas que, se não forem identificadas e acompanhadas, podem comprometer o sucesso escolar. O município recebeu uma listagem nominal das crianças sinalizadas e vai receber um relatório técnico detalhado que permite monitorizar a situação e reforçar o apoio às crianças com necessidades identificadas.

O PIPSE está a ser desenvolvido no Cartaxo pela unidade funcional de educação no âmbito da estratégia municipal de promoção do sucesso escolar, baseada em intervenções precoces, articulação entre serviços e envolvimento das famílias.