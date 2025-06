Salvaterra de Magos foi quem construiu mais ramais de água entre os municípios da Águas do Ribatejo

O concelho de Salvaterra de Magos registou em 2024 a criação de 114 novos ramais de água, o que representa mais 50% do que o concelho vizinho de Benavente e o dobro do total registado, em média, nos restantes municípios que integram a empresa intermunicipal Águas do Ribatejo. O número foi apresentado pelo presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio (PS), durante uma reunião do executivo, onde deu a conhecer os dados do relatório de actividade de 2024 da empresa.

A construção dos novos ramais, muito influenciada pelo “dinamismo no sector da construção civil”, como salientou o autarca, é também visível noutros indicadores. A rede de abastecimento de água em Salvaterra de Magos conta com 2.282,8 quilómetros de extensão e 72.224 ramais, tendo sido realizadas 633 reparações de roturas e 1.172 intervenções em ramais. Foram ainda identificados 14 consumos ilícitos que deram origem a processos de contra-ordenação.

No saneamento, os esgotos domésticos estendem-se por 1.199 quilómetros, com um total de 51.205 ramais. Em 2024, foram feitas 65 desobstruções de colectores e 302 de ramais, além de 5.470 colheitas e 31.552 análises. A qualidade da água manteve-se elevada, com 3.437 amostras recolhidas e 39.542 análises realizadas, atingindo-se uma taxa de segurança de 99,82%.

O concelho conta actualmente com 10.935 clientes de abastecimento de água e 8.442 clientes de saneamento, o que representa uma taxa de cobertura de 77%. A percentagem de água captada e não facturada foi de 28,23%, abaixo da média global da empresa, que se fixou nos 31,63%. Salvaterra de Magos detém 14,19% do capital da Águas do Ribatejo.

A nível global, a empresa intermunicipal que gere o abastecimento e saneamento em sete concelhos da região registou em 2024 um crescimento na maioria dos indicadores. O volume de água entrada no sistema aumentou 1,85%, enquanto o volume de água facturada subiu 0,66%, num universo de 79.145 clientes (+0,61%). No saneamento, foram tratados mais 7,53% de esgotos e a facturação cresceu 2,32%, com um total de 63.118 clientes (+2,09%). A taxa de cumprimento das licenças de descarga nas 51 Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) situou-se nos 94,89%, valor influenciado pela elevada pluviosidade registada durante o ano.