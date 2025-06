Ucharia do Conde em Ourém recebe jantar temático

A Ucharia do Conde, na vila medieval de Ourém recebe, no dia 29 de Maio, o jantar temático “À mesa com Miguel Torga”, a partir da 20h00. Miguel Torga (1907-1995) é o pseudónimo do médico Adolfo Correia da Rocha. De acordo com a Câmara de Ourém, em 2025 “a biblioteca municipal pretende homenagear o autor nos 30 anos do seu falecimento, com um jantar temático na Ucharia do Conde”.