Águas de Alenquer registou 324 roturas na rede de água em 2024

Ao longo do ano de 2024, registaram-se 324 avarias em condutas na rede de distribuição de água sob responsabilidade da Águas de Alenquer, empresa concessionária que explora cerca de 703 quilómetros de rede no concelho de Alenquer. Destas ocorrências, 199 foram fugas de água não visíveis, disse a empresa a O MIRANTE, detectadas precocemente graças à implementação permanente da pesquisa activa de fugas, enquanto as restantes 125 corresponderam a roturas visíveis, fenómenos imprevisíveis que se distribuem aleatoriamente no tempo e no espaço.

“Sempre que se verificam estes fenómenos, a Águas de Alenquer mobiliza para a sua reparação os meios adequados à reposição do serviço de abastecimento de água no menor período de tempo possível, tomando as medidas necessárias para minimizar os inconvenientes e os incómodos causados aos utilizadores do serviço”, explicou a concessionária.

No que respeita à eficiência da rede, a empresa informou que regista um índice de água não facturada de 22,9%, valor abaixo da média nacional divulgada pela ERSAR. A concessionária destacou ainda que tem em curso, há vários anos, um Plano de Redução de Perdas de Água, no qual se integram diversas medidas estruturais e operacionais como o controlo em contínuo de pressões e caudais, com mais de 200 pontos de monitorização em tempo real, a fiscalização de locais de consumo e a detecção de ligações e consumos ilícitos e a análise e optimização do parque de contadores.

Recorde-se que em reunião de câmara de Alenquer e assembleia municipal a CDU e o executivo socialista consideram que o número de roturas de água no município é elevado e que é necessário mais investimento. A empresa acrescenta que todos os investimentos são realizados em estreita articulação com a Câmara de Alenquer, nos termos definidos no contrato de concessão em vigor até 2033.