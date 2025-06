Antigas camaratas da EPC vão alojar estudantes do Politécnico de Santarém

As antigas camaratas de militares da Escola Prática de Cavalaria, em Santarém, onde pernoitaram durante décadas centenas de militares, podem estar a acolher, dentro de um ano, 131 alunos do Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém). O auto de consignação da empreitada para requalificar e remodelar as amplas instalações de dois pisos foi assinado na manhã de 22 de Maio. O edifício situado no antigo quartel militar é cedido pela Câmara de Santarém e a montagem do estaleiro deve começar em breve. As obras têm um prazo de execução previsto de 10 meses e foram adjudicadas à empresa Vomera por 3,5 milhões de euros, sendo financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência.

O prazo é apertado e o presidente do IPSantarém, João Moutão, tem consciência do desafio, esperando que os trabalhos corram dentro do esperado e que, no próximo ano, haja mais uma resposta ao nível do acolhimento de estudantes que possa reforçar a atractividade da instituição, que conta com 4.300 alunos. O responsável coloca como meta chegar aos 10 mil alunos e afirmar o IPSantarém como futura universidade politécnica do Ribatejo. Mas para isso é necessário criar condições de alojamento para os estudantes, o que também tem vindo a acontecer noutras frentes, nomeadamente na Escola Superior Agrária de Santarém, no Complexo Andaluz e em Rio Maior, onde está instalada a Escola Superior de Desporto.

João Moutão referiu que só há 250 camas em residências do IPSantarém, o que corresponde a sensivelmente 5% do universo total de alunos. O presidente admitiu que “é muito pouco” e sublinhou que os custos com alojamento, com rendas incompatíveis, são óbice a que alunos de camadas mais desfavorecidas possam prosseguir os estudos, reiterando o esforço que Santarém tem vindo a fazer para contrariar essa realidade.

A instalação da residência junto ao centro histórico da cidade vai também contribuir para dar mais vida a essa zona. E João Moutão não esqueceu a história das instalações da antiga EPC, de onde saiu a coluna de Salgueiro Maia na madrugada de 25 de Abril de 1974, dizendo que a residência vai exaltar e honrar essa memória. As instalações vão contar com cozinhas, salas de estudo, ficando equipadas com elevador e painéis fotovoltaicos.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), afirmou que nesse dia estava a fazer-se história e garantiu que a colaboração do município com o politécnico é para continuar. Destacou que, para além do IPSantarém, também o ISLA de Santarém está a avançar com projectos para alojamento de estudantes na zona histórica da cidade, contribuindo igualmente para aumentar essa resposta social, bem como para a regeneração urbana dessa zona.