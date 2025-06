Aprovada construção de 12 fogos a custos controlados em Marmelais

partilhe no Facebook

A Câmara de Tomar aprovou, na mais recente reunião do executivo, o projecto de concepção-construção de um edifício para habitação a erigir na Rua Baden Powell, em Marmelais. A obra insere-se, tal como várias outras, no objectivo da autarquia de aumentar a oferta de habitação a custos controlados no concelho. O projecto tem um custo total de 26.730€, enquanto que os trabalhos de construção civil vão custar 1.768.341€. “São mais 12 fogos a pensar nos jovens e na classe média”, informa o município em comunicado.

A autarquia refere ainda que pretende realizar a obra atempadamente, sem comprometer o respectivo financiamento, visto tratar-se de uma obra construída no âmbito do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência).