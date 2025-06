GNR detém suspeitos de furtos no interior de veículos no distrito de Santarém

Dois homens, de 33 e 59 anos, foram detidos pela GNR, nos concelhos de Sesimbra e Amadora por suspeitas da autoria de vários furtos no interior de veículos nos distritos de Santarém, Lisboa e Setúbal. Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR indicou que as detenções foram efectuadas, na passada quinta-feira, após “uma investigação iniciada em 2023, relacionada com múltiplos furtos em interior de veículos”. Segundo a GNR, os dois suspeitos monitorizavam “a actividade de clientes bancários que realizavam levantamentos de quantias avultadas em numerário”.

“Após identificarem as vítimas, seguiam-nas até locais de paragem, onde, aproveitando momentos de distracção, procediam à subtração do dinheiro do interior das viaturas”, adiantou. Na operação, os militares da GNR realizaram sete buscas, duas domiciliárias e cinco em veículos, nos concelhos de Sesimbra e Amadora, nas quais foram apreendidas quatro viaturas, uma embarcação, três telemóveis e 2.476 euros em dinheiro. Foi ainda apreendido vestuário alegadamente utilizado na prática dos furtos e um utensílio utilizado para quebrar os vidros. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Setúbal. A acção do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Setúbal da GNR contou com o reforço da Unidade de Intervenção (UI) da Guarda e teve apoio da PSP.