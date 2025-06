Jovens de Tomar vão ter acesso a programa de voluntariado nos meses de Verão

Participantes vão ser ressarcidos através de uma bolsa para colmatar despesas com a actividade voluntária, no valor de 2,61€/hora.

A Câmara de Tomar aprovou, na mais recente reunião do executivo, a realização do Programa de Voluntariado Jovem para 2025. O programa vai decorrer nos meses de Julho e Agosto, tendo como destinatários jovens dos 15 aos 25 anos de idade, com residência no concelho de Tomar. Os jovens vão ser integrados em actividades por períodos de 20 dias, num máximo de 90 horas, sendo ressarcidos através de uma bolsa para colmatar despesas com a actividade voluntária, no valor de 2,61€/hora. Para este ano o programa prevê abranger 90 jovens voluntários. As inscrições não estão ainda abertas, prevendo-se o seu anúncio para breve.

O município informa que o programa de voluntariado cumpre os objectivos do Plano de Acção do Programa CLDS5G, na actividade Integravivamente, a implementar ao longo do próximo Verão.