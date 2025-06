Tomar vai proibir queima de sobrantes nos meses de Julho e Agosto

Medida tem em conta as condições meteorológicas no concelho, propícias à deflagração de incêndios florestais.

A queima de sobrantes vai ser totalmente proibida no concelho de Tomar durante os meses de Julho e Agosto. Já em Junho, a queima de sobrantes apenas vai ser permitida nos dias em que o índice de perigo de incêndio rural seja de nível 1 (reduzido) ou 2 (moderado), os mais baixos de um conjunto de cinco. As restrições em vigor de 1 a 30 de Junho vão ser aplicadas também de 1 de Setembro a 31 de Outubro.

Estas medidas resultaram da aprovação, em reunião de câmara, de uma proposta da Divisão de Protecção Civil, tendo em conta as condições meteorológicas no concelho de Tomar propícias à deflagração de incêndios rurais. Acresce ainda o facto de ser da responsabilidade da Câmara de Tomar a autorização para que se possam realizar queimas de sobrantes.

Durante o Verão, é comum Tomar encontrar-se nos níveis 3 (elevado) e 4 (muito elevado). O município informa que as condições climatéricas proporcionaram um grande crescimento da vegetação, mesmo em locais onde já tinha sido cortada este ano, aumentando o volume de substância combustível e, consequentemente, o perigo de incêndios florestais.