Venda ambulante vai avançar este Verão na praia fluvial do Alqueidão

O concurso de concessão para exploração da praia fluvial do Alqueidão, em Tomar, continua sem avançar, mas a Câmara de Tomar tem uma solução de recurso para este Verão. Na reunião do executivo de segunda-feira, 26 de Maio, questionado pelo vereador do PSD, Tiago Carrão, o presidente do município, Hugo Cristóvão (PS), explicou que ainda não foi possível avançar com o concurso para concessionar essa zona balnear por vários anos devido a algumas vicissitudes e complexidades.

O presidente informou que pretende levar a proposta de abertura de um concurso à próxima reunião de câmara, para depois ir à assembleia municipal de Junho, para vigorar apenas nesta época balnear. “O procedimento será muito curto, com outra figura jurídica, que no fundo é a venda ambulante exclusivamente para este Verão”, avançou Hugo Cristóvão, acrescentando que já há interessados que aguardam pela saída do concurso.

Recorde-se que o projecto para construir uma praia fluvial em Alqueidão venceu o Orçamento Participativo em 2016 e visava dotar de melhores condições e instalações de apoio uma zona balnear selvagem muito frequentada pela população, de forma a garantir mais segurança na sua utilização. Depois da conclusão das obras de requalificação do espaço, a Câmara de Tomar ainda esteve a aguardar mais de três anos pela autorização da Agência Portuguesa do Ambiente para abrir os equipamentos da praia, nomeadamente instalações sanitárias e uma divisão de apoio. A intenção da autarquia é concessionar o espaço por vários anos.