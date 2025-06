Aeródromo de Santarém com reforço de meios aéreos de combate a incêndios

A Câmara de Santarém investiu mais de 300 mil euros no Aeródromo de Santarém nos últimos meses, proporcionando condições para receber nesse espaço dois novos meios aéreos de combate a incêndios. Além do helicóptero já em actividade, o aeródromo vai receber duas aeronaves Air Tractor AT-802T, equipadas para combate a incêndios com mistura de água e retardante, informou o presidente do município, João Leite (PSD.



“O Aeródromo de Santarém já é uma referência nacional no combate aos incêndios rurais. Assume-se como peça-chave no DECIR, agora com capacidade de resposta aérea significativamente reforçada, graças às recentes obras de requalificação da pista e taxiway”, publicou o autarca nas suas redes sociais. Acrescenta que a localização da infraestrutura, no centro do país, permite uma intervenção rápida em vários distritos, “consolidando-se como infraestrutura de referência nacional na proteção civil”.