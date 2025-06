Aprender no parque” promove construção de bebedouros para aves em Ourém

Iniciativa realiza-se no Parque Natureza do Agroal, no concelho de Ourém.

A iniciativa “Aprender no parque” promove, no dia 15 de Junho, a construção de comedouros e bebedouros para aves, no Parque Natureza do Agroal, no concelho de Ourém. A partir das 15h00, os participantes têm “oportunidade para aprender mais sobre a importância das aves no ecossistema” e contribuir directamente para o bem-estar das aves, anunciou o município de Ourém. O acesso é gratuito, mas a inscrição obrigatória.