“Dia de África” celebrou-se no concelho de Vila Franca de Xira

Foi celebrado a 25 de Maio, em Vialonga, o “Dia de África”, organizado pela Associação dos Africanos do Concelho de Vila Franca de Xira. Para ajudar na realização do evento o município aprovou por unanimidade uma proposta, em reunião de câmara, para dar um apoio financeiro e logístico à associação, no âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo. Além de um apoio financeiro de 1.350,00 € para a concretização da iniciativa, o município também entregou um apoio logístico através da cedência do Pavilhão Municipal do Bairro do Olival de Fora, com isenção de taxas, e do uso das instalações do Centro Comunitário de Vialonga. Também foram cedidos vários equipamentos, como projector de vídeo e tela para projecção, bem como impressão de materiais gráficos de apoio ao evento. O evento visou celebrar a diversidade e o contributo das comunidades africanas para o desenvolvimento comunitário do concelho ao longo dos anos.