Encanto pelas bicicletas antigas une gerações e comunidade local na Moita do Norte

Quem passou pela Moita do Norte, no concelho de Vila Nova da Barquinha, no domingo soalheiro de 25 Maio, sentiu um sopro de outros tempos, com bicicletas antigas, cuidadas ao pormenor, a atravessarem as ruas da vila, a propósito do XI Passeio de Bicicletas Antigas. O passeio juntou ciclistas de todas as idades numa viagem nostálgica sobre duas rodas, antecipando a celebração do Dia Mundial da Bicicleta, que se assinala esta terça-feira, 3 de Junho.

Com bicicletas de todos os tipos e tamanhos a reluzir ao sol e uma sinfonia de buzinas variadas, Fernando Gomes, de 57 anos, participou pela primeira vez no evento após ter adquirido uma bicicleta antiga, há cerca de um mês, aproveitando o passeio para reviver a paixão antiga pelas bicicletas, que cultiva desde criança. Apesar de actualmente usar mais mota ou carro, Fernando vê na bicicleta uma forma de liberdade e convívio que não quer perder e até já pensa em passar essa paixão para os netos. Do outro lado da faixa etária, mas com igual amor à bicicleta, estava Rita Esperança, de 26 anos. A sua “relíquia” não é um modelo antigo, mas foi moldada com carinho para ter o mesmo aspecto que as antigas, que na sua opinião tinham mais alma e "brilho". Entre os participantes, há também quem pedale há mais de seis décadas, como António Curado, de 77 anos, que começou a pedalar aos 13 e nunca mais parou.



Para muitos dos participantes as bicicletas são mais do que objectos de transporte, são recordações de infância e o convite ideal para abrandar. Em tempos de ecrãs e pressas, Fernando Gomes salienta que o passeio pelas ruas da freguesia de Vila Nova da Barquinha provou que ainda há espaço e vontade de voltar a pedalar com calma e em convívio.