Faleceu Celso Faísca Braz pai do antigo inspector-geral da ACT

Faleceu esta terça-feira, 3 de Junho, Celso Faísca Braz, de Santarém, pai do inspector do trabalho Pedro Pimenta Braz, que foi inspector-geral da agricultura e inspector-geral da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT). O falecido, com 87 anos, vai ser velado na igreja da Piedade, no centro histórico de Santarém, entre as 17h30 e as 20h00 desta terça-feira e a partir das 9h00 de quarta-feira, até à hora das cerimónias fúnebres. A missa é às 14h00 na mesma igreja e o funeral realiza-se às 15h00 no cemitério dos Capuchos em Santarém.