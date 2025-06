Filha de Ribeiro Telles envolvida em novo acidente de viação em Coruche

Graça Ribeiro Telles, filha do antigo cavaleiro João Ribeiro Telles, esteve envolvida no domingo num acidente de viação em Coruche.

A viatura onde seguia Graça Ribeiro Telles, conduzida pelo marido, João Caldeira, colidiu com um motociclo, provocando ferimentos ligeiros nos dois ocupantes da moto.

O acidente ocorreu no dia 1 de Junho e os feridos foram assistidos no local pelos Bombeiros Municipais de Coruche e transportados para o Hospital Distrital de Santarém, de onde tiveram alta.

Graça Ribeiro Telles já tinha estado envolvida num acidente grave em Novembro de 2024, que resultou na morte do seu filho bebé e deixou sequelas em duas das suas filhas.