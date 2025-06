Largo do Teatro Virgínia e zona envolvente com alterações profundas em obra de requalificação

O Largo do Teatro Virgínia em Torres Novas e a zona envolvente vão sofrer “uma profunda alteração”, dando continuidade à obra realizada em 2023 na rua do Caldeirão, e que segue com a reabilitação da totalidade da avenida João Martins de Azevedo. Com uma área total aproximada a intervencionar de 8500 m2, a empreitada foi adjudicada à empresa EcoEdifica - Ambiente e Construções, SA, pelo valor de 1,3 milhão de euros, (mais IVA) e com um prazo de execução de 365 dias.

Entre os trabalhos previstos está a reabilitação do Largo do Virgínia, para o qual está prevista a criação de uma ampla praça com uma bolsa de estacionamento, evidenciando a arquitectura daquele teatro. Está igualmente prevista uma intervenção na rede viária, constituída pela rua Alexandre Herculano e pela avenida dos Bombeiros Voluntários, que inclui a sua repavimentação, a criação de uma passadeira sobrelevada, o tratamento integral dos corredores pedonais com relocalização das paragens dos Transportes Urbanos Torrejanos e dos contentores RSU que vão passar a subterrâneos. Concretamente no troço da rua Alexandre Herculano entre a rua do Caldeirão e a Avenida dos Bombeiros Voluntários prevê-se uma substituição integral do pavimento e a sua inclusão na Zona de Coexistência do Centro Histórico.

Ao nível da rede de iluminação pública está prevista a sua substituição para tecnologia LED, com capacidade para telegestão, regularização dos corredores pedonais e criação de passadeiras com pavimento de aproximação táctil.

Quanto ao Jardim das Laranjeiras vai passar a ser uma ampla praça pública com esplanada, nova localização do quiosque e vai ter casas-de-banho.

O auto de consignação da obra “Reabilitação do Nogueiral - 1.ª Fase”, que foi submetida aos Investimentos Territoriais Integrados, do Quadro Comunitário Portugal 2030, foi assinado na segunda-feira, 2 de Junho, no Largo José Lopes dos Santos.