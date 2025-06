Prolongado prazo de limpeza de terrenos até 15 de Junho

partilhe no Facebook

O prazo para realização das limpezas de terrenos foi prolongado até 15 de Junho, de acordo com o Despacho 6080-B/2025. Os cidadãos ganham assim mais duas semanas para intervir nas suas áreas e garantir a manutenção adequada das suas propriedades, cumprindo com os distanciamentos mínimos referidos na legislação, refere o Serviço Municipal de Proteção Civil de Santarém, através do seu Gabinete Técnico Florestal.



O alargamento do prazo visa reforçar a prevenção contra incêndios e garantir maior segurança para a comunidade, promovendo a redução do risco de propagação de fogos rurais. O Gabinete Técnico Florestal de Santarém apela à cooperação de todos os proprietários para o cumprimento das normas em vigor.