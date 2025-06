Tomar recebeu cavaleiros e damas templárias de todo mundo

Tomar recebeu o encerramento da Convenção Internacional de Primavera da Ordem do Templo de Jerusalém no dia 24 de Maio. A assembleia magna da ordem contou com a investidura de cavaleiros e damas na ordem. Após alguns anos de interregno, 2025 foi o ano do regresso do evento a Tomar, que foi a sede da Ordem do Templo em Portugal. Retoma-se assim a reunião do conselho superior da ordem, com representantes de todo mundo, em território nacional.

A Ordem do Templo de Jerusalém é a maior de caráter neotemplário em todo o mundo, também credenciada pelo Conselho Económico e Social das Nações Unidas como uma Organização Não Governamental desde 2001. É também membro do International Peace Bureau e filiada no International Center for Religion and Diplomacy e mantém missões ativas nas Nações Unidas.