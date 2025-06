Acidente mortal em Vale de Figueira reforça necessidade de eliminação de passagens de nível

José Vicente Gaspar, antigo sargento do Exército com 92 anos, morreu na manhã de quarta-feira, 21 de Maio, vítima de acidente na passagem de nível de Vale de Figueira, aldeia do concelho de Santarém, onde constituiu família e era pessoa estimada. Um comboio Alfa Pendular chocou contra o carro ligeiro conduzido pelo idoso, nas proximidades da estação de Vale de Figueira, causando a morte ao único ocupante do automóvel.

A vítima, que tinha a alcunha de ‘Sorraia’ era viúvo e vivia sozinho. Ao que apurámos, ia fazer análises a Alcanhões. Era pai do padre Vicente e tinha outros filhos. O acidente obrigou ao corte da circulação ferroviária para operações de socorro e limpeza. A colisão causou também danos no comboio, obrigando os bombeiros a transportar os passageiros para outra composição.

Fonte da protecção civil disse desconhecer as circunstâncias em que se deu o acidente, nomeadamente como é que o automóvel teve acesso à linha de caminho de ferro, tendo em conta que existe uma passagem de nível no local. O cenário mais provável é que o automobilista tenha contornado a cancela. No local estiveram operacionais dos Sapadores Bombeiros de Santarém, dos Bombeiros Voluntários de Santarém, da VMER de Santarém e da GNR.

Passagens de nível da região ficaram esquecidas

A morte de mais uma pessoa numa passagem de nível do concelho de Santarém reforça a necessidade de supressão de passagens de nível na Linha do Norte, que atravessa o concelho. As obras de modernização da principal via ferroviária do país permitiram a eliminação de muitas passagens de nível, mas no Ribatejo elas continuam a existir. Nos arredores de Santarém, a passagem de nível do Peso foi desactivada há cinco anos devido a dois acidentes mortais ali ocorridos num curto período de tempo. Até hoje não foi criada uma alternativa.

Outras passagens de nível no concelho de Santarém cuja supressão é falada há muitos anos, são as de Vale de Santarém e de Assacaias - esta última parece estar para breve, se o processo não conhecer mais algum obstáculo. Já no vizinho concelho do Cartaxo, têm também barbas as promessas para eliminação da passagem de nível de Santana, com a criação de um viaduto.

Em Janeiro deste ano, o deputado socialista Hugo Costa, relator da petição pela construção do viaduto de Santana sobre a Linha do Norte, perto do Cartaxo, disse na audição de peticionários ser “uma vergonha do próprio Estado o problema do viaduto de Santana não estar resolvido”. O deputado do PS, eleito por Santarém, referiu que “morrem pessoas naquela via porque um atravessamento da Linha do Norte com comboios de alta velocidade a passarem ali, sem um atravessamento em segurança, não é compatível”.