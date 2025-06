Mulher ferida em atropelamento em Samora Correia

Uma mulher ficou hoje ferida devido a um atropelamento na Avenida O Século, em Samora Correia, no concelho de Benavente, confirmou fonte da Protecção Civil a O MIRANTE.

A ocorrência foi registada às 11h03 e cerca das 11h33 desta quarta-feira, 4 de Junho, de acordo com informações recolhidas junto do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo, a vítima, que sofreu ferimentos leves, estava a ser transportada do local para o Hospital Vila Franca de Xira.

O atropelamento rodoviário ocorreu junto a uma passadeira e próximo do cruzamento com a Estrada dos Curralinhos.

No teatro das operações estiveram envolvidos 9 operacionais apoiados por 3 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia e a GNR.