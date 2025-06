Junta da Chamusca e Pinheiro Grande organiza mais um “Jovens Activos”

Estão a decorrer as inscrições para o programa de Verão “Jovens Activos”, uma iniciativa da União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande. O programa, segundo explica a autarquia em comunicado, visa promover a ocupação saudável dos tempos livres e das férias escolares dos jovens, entre os 15 e os 22 anos, orientando-os para o desempenho de actividades que, simultaneamente, contribuam para a sua formação e sejam úteis à comunidade, estimulando o espírito de cidadania.

A iniciativa destina-se preferencialmente a estudantes que frequentam o 3º Ciclo do Ensino Básico e o Secundário, ou o Ensino Superior. Os jovens interessados em participar no programa devem candidatar-se até ao dia 20 de Junho através de preenchimento de formulário próprio, que deverá ser entregue nos serviços da União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande. As actividades a desenvolver pelos jovens inserem-se nas seguintes áreas: Património E Ambiente; Proteção Civil; Apoio Social; Desporto; Animação Sociocultural.